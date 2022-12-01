اتفرج .. ضحك هستيري من عبير سندر بعد تصرف عفوي من ابنها.. ماذا فعل!!

دخلت في موجة ضحك هستيري متواصلة بعد تصرف عفوي من ابنها آيدن خلال حوار طريف بينهما عن جنينها المنتظر.

نشرت عبير سندر مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيه وهي تلعب مع ابنها آيدن وتتحدث معه عن شقيقه المنتظر مشيرة إلى بطنها، إلا أن الطفل الصغير أصر على الإشارة إلى بطنه هو، لتحاول عبير سندر لإقناعه بأن الجنين في بطنها.

▪︎ ابن عبير سندر

وخلال مقطع الفيديو ظهر ابن عبير سندر كاشفا بطنه ومشيرا لها بأن داخلها جنين إلا أن عبير سندر حاولت إقناعها ومدت يدها لتغطي بطنه، ليتركها الصغير ويمشي كاشفا بطنه بطريقة عفوية وهو ما فجر ضحك عبير سندر وجعلها تدخل في موجة ضحك هستيري تفاعل معها المتابعون.

هذه ليست اللقطة الأولى لابن عبير سندر، وإنما نخطف العائلة الصغيرة دائما القلوب بلقات عفوية تنشرها عارضة الأزياء السعودية عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات وكان آخرها فيديو ظهر فيه زوج عبير سندر يلعب مع ابنه فيخرج الصغير أصواتا من الفم ويضع الأب يده على الفم بطريقة متكررة جعلت من الصوت وكأنه نغمة موسيقية ثابتة.

ون بين اللقطات أيضًا لقطة عفوية ظهر فيها زوج عبير سندر وابنها حيث ظهر الصغير وهو يجري بسرعة نحو والده ويخبره الأخير بأنه يحبه لتستكمل بذلك عبير سندر مشاركة جمهورها لقطات طريفة كان منها أيضًا تصرف عفوي لابنها على الهواء حيث ظهر ابن عبير سندر وهو يشد شعرها بشكل مفاجئ، لتعبر الأم عن دهشتها وسط الكثير من الضحكات التي عبرت عن سعادتها بالوقت الذي تقضيه مع ابنها.