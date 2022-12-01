زوج فوز العتيبي يتسبب لها بإحراج بعد سؤال عن حبه لها.. تفاصيل

تعرضت لموقف محرج بعد سؤال مفاجئ لزوجها عن مشاعرها تجاهها، حيث رد أحمد الموسى بإجابة غير متوقعة.

نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، ظهرت فيه وهي تسأل زوجها ووثقت إجابته معلقة بكلمة: "صدمني".

وفي مقطع الفيديو ظهرت فوز العتيبي قائلة: "يقولوا إنك ما تحبني"، ليرد أحمد الموسى قائلا: "ما هما صادقين" لتندهش فوز العتيبي من إجابته.

▪︎فوز العتيبي وزوجها

يذكر أن فوز العتيبي اعتادت على نشر مجموعة من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها هي وزوجها في وصلات غزل تعرضهما للانتقادات، وفي مقطع سايق أرفقت فوز العتيبي مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: "كنت أنانية وما أبغي أتزوج بعد، لكنه أقنعني بالحب والزواج، ونسيت نفسي وكل الدنيا معه، والله ما أدري ليش ربي علقه فيني ولكني متأكدة أنه رزق جاني من حيث لا أدري ولا أحتسب".

ومن بين آخر المقاطع التي عرضتهما للانتقادات، مقطع فيديو ظهرت فيه فوز العتيبي وأحمد الموسى في مجموعة من اللقطات التي اعتبرها البعض لحظات خاصة لا يجب أن تظهر على الملأ حيث ظهر الثنائي وهما يمارسان أحد التمارين الرياضية بشكل لافت عرضهما للانتقادات والهجوم من متابعيهما.

وتثير فوز العتيبي الجدل بنشر هذه المقاطع مع زوجها حيث يعتبر البعض أن هذه لحظات خاصة لا يجب أن تظهر على الملأ وسط اتهامات لفوز العتيبي بالمتاجرة بحياتها الشخصية.