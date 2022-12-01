متابعة تصف بدور الابراهيم بملكة جمال السعودية والاخيرة ترد!!

ردت على متابعة وصفتها بملكة جمال السعودية،وأعادت الفاشنيستا الشهيرة نشر رسالة المتابعة وسط اتهامات لها بأنها ترسل رسائل لنفسها بهدف التغزل في جمالها.

وكتبت المتابعة لبدور البراهيم: "تبقين ملكة جمال السعودية من حيث الشكل والاحترام والحشمة"، لتعيد الفاشنيستا نشر الرسالة عبر حسابها لشخصي على تطبيق سناب شات وترد عليها معبرة عن امتنانها لهذه الكلمات.

وفي ردها قالت : "يا سلام على الجمال شكرا شكرا"، ليعتبر البعض أن الفاشنيستا السعودية هي من تقوم بإرسال هذه الرسائل لنفسها.

▪︎بدور البراهيم تتغزل في نفسها

تحرص بدور البراهيم من وقت لآخر على نشر مجموعة من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها وهي تتغزل في جمالها وهو ما يعرضها للانتقادات واتهامات الغرور، ومن بين المقاكع التي تغزلت فيها الفاشنيستا السعودية في نفسها، فيديو ظهرت فيه قائلة: "ناس جمالها بالعين ينشاف وهذا زوال، وناس جمالها بالقلب يبان من زود الإحساس، وناس جمالها بالعين والقلب فضاح وهذه بدور البراهيم".

كما تتغزل في نفسها ومعتبرة أن الفلاتر تظلم جمالها، وذلك للرد على منتقديها بعد أزمة الفيديو المسرب الذي ظهرت فيه الفاشنيستا السعودية بدون فلتر أو مكياج.

كما ظهرت في إحدى المرات متحدثة عن جمالها بدون فلتر وقالت: "حقيقي خربوا الكاميرا بتاعة السناب، وحطوا إضافات، الفلاتر اللي بستخدمها بتغير ملامحي، خاصة المنطقة بتاعة ما بين الأنف والفم أنا مو كدة على الحقيقة، صدق الفلاتر تظلمني"