الشيخة موزة تبهر الجماهير بإطلالة مثالية في اخر ظهور لها في كأس العالم.. شاهد كيف بدت!!

الشيخة موزة تواصل جهودها ودعمها على هامش فعاليات كأس العالم مونديال قطر 2022، وذلك بإطلالاتها الشرقية الراقية التي تعكس مدى التناسق والتناغم من خلال روح الإطلالة المناسبة لكل حدث وظهور، في لفتة أنيقة توحي بالذكاء في اختيار الإطلالة.

▪︎الشيخة موزة بإطلالة جديدة

تألقت الشيخة موزة بإطلالة جديدة على هامش فعاليات بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر في عام 2022، وذلك خلال حضور مباراة المنتخب القطري أمام المنتخب الهولندي، والتي خسر فيها "العنابي" مباراته الثالثة في المونديال، وجاءت إطلالة الشيخة موزة بلفتة مميزة لدعم منتخب بلدها بعباية باللون العنابي، تميزت بتصميمها الواسع الأنيق بأسلوب ناعم قصير بأطراف مطرزة على الإطلالة من الأمام، وأيضًا على أطراف الأكمام.

الشيخة موزة بإطلالة جديدة باللون العنابي (الصورة من حسابها بإنستجرام)

▪︎تناغم إطلالة الشيخة موزة

إطلالة الشيخة موزة بعباءة اللون العنابي جاءت منسقة مع بنطلون باللون البيج، وغطاء رأس باللون العنابي ليتناسق مع لون العباءة، وهي لفتة مميزة في إطلالات الشيخة موزة، حيث تحرص في معظم إطلالاتها على تنسيق غطاء الرأس بنفس لون الإطلالة، وأكملت الستايل بحذاء باللون البيج مع لمسات باللون العنابي، لتظهر في النهاية بمظهر متناسق راقي وأنيق، بالإضافة إلى حقيبة متناسقة من توقيع دار فالنتينو.

أناقة الشيخة موزة حاضرة من جديد (الصورة من حسابها بإنستجرام)

▪︎تناسق إطلالة الشيخة موزة مع الحدث

إطلالة الشيخة موزة جاءت متناسقة بشكل لافت مع الحدث، حيث جاءت باللون العنابي، في لفتة لدعم المنتخب القطري، كما أنه اللون الذي اعتمدته في إطلالة سابقة خلال حفل افتتاح المونديال، وعلى الرغم من هزيمة منتخب قطر في المباراة من فريق هولندا، لكن قدمت الشيخة موزة رسالة دعم عبر حسابها بإنستجرام، جاء فيها: "حظًا أوفر للعنابي في البطولات القادمة".

كما أعلنت عن دعمها لباقي المنتخبات في البطولة، قائلةً: "وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات في الأدوار المتقدمة من بطولة كأس العالم".

▪︎تحفة فنية في إطلالة الشيخة موزة

الشيخة موزة خطفت الأنظار بإطلالة أخرى عكست مدى الحرفية التامة في التصميم، وذلك من خلال عباية من توقيع دار مهفهف المستدامة، وتميزت الإطلالة بتصميم مرسوم بالحنة يدويًا أظهر مدى روعة الأسلوب الشرقي بمهارة وإبداع كأنها بالفعل تحفة فنية، ونسقت الشيخة موزة مع غطاء رأس باللون البني، في لفتة أخرى متناسقة ومتناغمة مع لون العباية والنقوشات بالحنة.

الشيخة موزة بإطلالة منقوشة يدويًا بالحنة من توقيع دار مهفهف المستدامة (الصورة من حساب دار مهفهف بإنستجرام)

▪︎اللون العنابي في إطلالات مونديال قطر 2022

هذا وحظيت إطلالة الشيخة موزا في حفل افتتاح مونديال كأس العالم في قطر 2022 باهتمام وتركيز خاص، حيث خطفت الأنظار بإطلالة بفستان باللون العنابي من توقيع برادا Prada، والذي جاء بتصميم متفرد بأسلوبه الواسع الانسيابي الفضفاض، وكانت الشيخة موزا قد سبق أن ارتدت هذا الفستان قبل 12 عامًا في العام 2010 خلال تقديم ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022، كما وضعت نفس بروش "بيل ايبوك" الماسي على شكل أجنحة من توقيع شوميه.

إطلالة الشيخة موزة بالفستان العنابي من توقيع دار برادا (الصورة من حساب الشيخة موزة بإنستجرام)