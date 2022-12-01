ميسي يرفض مصافحة ليفاندوفسكي وحديث يجمعهما بعد تأهل الأرجنتين وبولندا!!

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصافحة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعدما قطع الأخير الكرة منه في مباراة الأرجنتين وبولندا بمونديال قطر 2022.

والتقى منتخب الأرجنتين مع بولندا مساء الأربعاء بالجولة الثالثة والأخيرة لكأس العالم قطر 2022.

خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، جمعت كرة مشتركة بين ميسي وليفاندوفسكي، وقطع البولندي الكرة من الأرجنتيني في نهاية الأمر.

توجه ليفاندوفسكي لمصافحة ميسي إلا أن مهاجم باريس سان جيرمان رفض مصافحة مهاجم برشلونة خلال اللقاء.

عقب المباراة ظهر ليفاندوفسكي وميسي وهما يتحدثان سويًا، ودارت بينهما محادثة قصيرة لكن لم يتضح ماذا قالا.