مايان السيد ترد على انتقادات ارتدائها تي شيرت فلسطيني للمرة الثانية: اساند قضية تهمني

ردت الفنانة الشابة مايان السيد على الانتقادات التي طالتها بعد ظهورها في مباراة المملكة العربية السعودية والمكسيك في كأس العالم المقام بقطر وهي ترتدي T-Shirt مكتوب عليه فلسطين.

ووصلت الانتقادات لاتهام مايان أنها تسعى لجذب الانتباه وتصدر "التريند"، فردت عليهم بتدوينة عبر حسابها بموقع Twitter، جاء بها: "ليه في ناس بتقول اني باخد اللقطة، ليه مش اني بساند قضية تهمني مثلا #FreePalestine".

وكانت مايان السيد ظهرت خلال المباراة وهي ترتدي T-Shirt المنتخب السعودي، ورسمت على وجهها اللونين الأخصر والأبيض، وظهرت في العديد من الصور وهي ممسكة بعلم فلسطين وترتدي التي شيرت الذي تسبب لها في أزمة.

يذكر أن مايان حرصت على دعم الشعب الفلسطيني من خلال ظهورها بملابس عليها كلمة "فلسطيني"، أثناء أزمة الشيخ جراح في مايو 2021، وعبر الجمهور عن إعجابه بموقفها، وجاءت تعليقات على فيديو بث مباشر للقائها على صفحة البرنامج في Facebook تسألها من أين حصلت على هذا الـ"تي شيرت".

يذكر أن الفنانة الفنانة مايان السيد شاركت في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" الذي عرض منذ أيام بدور العرض الخاص وهو بطولتها المشتركة مع الفنان أمير المصري، إخراج عصام نصار، وشاركها العمل عدد من النجوم كان أبرزهم الفنان الكوميديان بيومي فؤاد والفنانة صابرين وغيرهم من الفنانين والنجوم.