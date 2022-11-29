في اخر حالتها الصحية.. أنغام تصدم الجمهور بهذا القرار المفاجئ!

اطمأن الجمهور لآخر مستجدات وضع انغام الصحي إلا أن الحديث عن رفضها إجراء عملية خوفاً على أحبالها الصوتية كان وقعه ثقيلاً من الناحية الطبية.

▪︎مستجدات وضع انغام الصحي

أعلن إبن الفنانة المصرية أنغام أن حالت الأخيرة الصحية باتت مستقرة، مطمئناً محبيها بأنها ستعود قريباً إلى منزلها.

إلا أنه بالرغم من هذه التطمينات، تفاجأ الجمهور بخبر صاعق، وهو أن أنغام رفضت وضع أنبوب الحنجرة لضبط التنفس الذي أوضى الأطباء به في حالتها، لأنها خافت من أن تتضرّر أحبالها الصوتية.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المطربة المصرية تتصدر محركات التواصل الإجتماعي بسبب الطارئ الصحي الذي تعرضت له والذي اجبرت على اثره لاجراء عملية جراحية ووقف نشاطاتها الفنية.

وفي هذا الإطار، تخضع أنغام حتى للمراقة الطبية المستمرة، وقد نصحها الأطباء بضرورة وضع أنبوب حنجري يدخل في البلعوم لتشكيل ختم حول الحنجرة، يسمح بالضغط التلقائي للهواء من دون تجاوز الحنجرة.

وقال طبيب أنغام المعالج أكرم العدوي في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامجها "كلمة أخيرة"، إن الفنانة المصرية رفضت التخدير العام خلال إجراء الجراحة خوفاً على أحبالها الصوتية.

وأضاف: "وضع انغام الصحي مستقر وما يدهشني في شخصيتها احترامها الشديد لجمهورها وفنها رغم سوء حالتها الصحية إلا أنها كانت تريد الوفاء بالتزاماتها الفنية".

وكان والد أنغام، الموسيقار محمد علي سليمان قد كشف لبعض الوسائل الإعلامية المصرية أن ابنته تتحسّن بشكل مستمر، مشدداً على أن الكشف الطبي الذي خضعت له الفنانة المصرية قد أكد وجود انسداد معوي بالإضافة إلى التصاقات في المعدة، وذلك بعد مضاعفات عملية جراحية أجرتها.