عادل إمام عن زوجته.. اتجوزتها بعقلي والعشرة أكدت أن ماكنش ينفع اتجوز غيرها!!

علاقة حب خاصة جمعت النجم عادل إمام بزوجته هالة الشلقاني، حيث تحدث في فيديو قديم عن كيفية تعارفهما، مشيرًا إلى أنه تعرف عليها أثناء وجوده في منزل صديقه سمير خفاجة وكانت هالة جارة سمير، وبدأ الجميع معاكستها ولكن عادل التزم الصمت، وأعجب بتصرفاتها وقرر التقدم لها.

وتابع: "أنا مكنتش حاطط في دماغي الزواج، ولكني اتجوزتها أول ما بدأنا بروفات "مدرسة المشاغبين"، فهي كانت قصة حب من نوع خاص، وشايف إن ربنا بيحبني عشان اتجوزت الست دي، ولما اتجوزتها في الأول كان بعقلي، ولكن بعد كدا قولت مكنش ينفع أتجوز غيرها".

عادل إمام أضاف خلال حديثه عن زوجته في لقاء سابق: "كانت هي من إحدى عائلات الإقطاعيين، وكان من الصعب جدا إنها تتجوز كومبارس، وهم بالفعل مكنوش موافقين بس هي أصرت، لأن شغلتنا بتعتمد على الرزق والقدر، زي العمال مستنيين حد بقولك تعالى اعمل كذا وخد كذا، وقعدت سنتين معنديش مليم واحد، فهي قالت لا هنتجوز، وقعدنا ندور على شقة، ومكنش فيها عفش وبعدين أسيسناها مع بعض حاجة بحاجة".

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية انتقل الى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية حصل على بكالوريوس الزراعة فى جامعة القاهرة.

شارك عادل إمام في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي قدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967.

وقدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي ثم مسرحية شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت الى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999 وأسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحه، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما شارك الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم "لصوص لكن ظرفاء"عام 1968 ثم فيلم البحث عن فضيحة عام 1973 مع ميرفت أمين وسمير صبرى وتصدر عادل إمام البطولة المطلقة منذ منتصف السبعينيات إلى اليوم.

وقدم الزعيم 8 مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة وكانت البداية بمسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيراً "عوالم خفية" عام 2018، وأخيراً "فلانتينو" عام 2020.