هبة قطب: هذا المشروب الشائع الذي يتناوله المصريون يهدد صحة الرجال الجنسية.. تعرف عليه!!

مشروب مرتبط بـ"مزاج" الناس في مختلف المحافظات، ولا يكاد يخلو منزل منه، وصار ضيفًا دائمًا على معدة الكثيرين يوميًا، غير أنه يهدد الصحة الجنسية للرجال، فكيف ذلك؟

من بين جميع المشروبات، يحتل الشاي مكانة خاصة عند المصريين، أصبح مرتبطًا بـ"مزاج" الناس في مختلف المحافظات، ولا يكاد يخلو منزل منه، وصار ضيفًا دائمًا على معدة الكثيرين يوميًا، لكن هل فكّرت يومًا فيما يحدث للجسم عند تناوله يوميًا؟

الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية ذكرت خلال لقاء سابق لها في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، أنه يجب على الرجال تناول الشاي بكميات معتدلة، وتجنب الإفراط فيه، حيث يمكن أن يؤثر بالسلب على قدرتهم الجنسية، وتحديدًا يتسبب في الإصابة بضعف الانتصاب.

وأضافت: "كما أن الشاي يحتوي على حمض الـ"تانيك" التي تؤدي مستوياته الزائدة على الجسم، وبالتالي يبدأ في جعل الأوعية الدموية الطرفية في الانقباض، وبالتالي تمنع من وصول الدم للمنطقة التناسلية".

وتابعت: "مع العلم أن الأوعية الدموية الجنسية تعتبر جزء من الأوعية الدموية الطرفية التي تعمل على تقليل تدفق الدم المحمل بالأكسجين، ومنعه من أن يصل إلى العضو الذكري، وبالتالي يؤثر على القدرة الجنسية، لذا من الضروري تناول ما يصل إلى 3 أكواب كحد أقصى".