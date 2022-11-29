نادين نجيم تضع حدًا للمتطفلين على حياتها الشخصية وتعلن خطوبتها.. فيديو

أعلنت النجمة نادين نسيب نجيم عن ارتباطها بشكل رسمي من خلال ردّها القوي على مقطع فيديو متداول سُجّل خلال تواجدها في أحد الأماكن العامة مع شاب لم تكشف عن هويته، واكتفت بوصفه بأنه خطيبها.

وأعادت النجمة اللبنانية نشر مقطع الفيديو المتداوَل والذي ظهرت فيه وهي تحتضن شاباً خلال حضورهما إحدى الحفلات، ووجّهت رسالة قاسية لكل المتطفلين على حياتها الشخصية ولمن التقط لها المقطع ونشره على السوشيال ميديا على قاعدة أنه "انتصار".

وأرفقت نادين المقطع بتعليق شديد اللهجة كتبت فيه: "يلي عم يحاول يستهبل ويصوّر على أساس عم يزعجني، بدّي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو: هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصّه ومن هلّق بقلكم لعبوا غيرها وجرّبوا حظكم مرة اخرى".

وأضافت: "يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس. كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هالشي ما بيعني إنكم تستغلوني لنية بشعة".

وتابعت تعليقاً على التعليقات التي رافقت انتشار المقطع: "بعدكم مفكرين انه بهالطريقة بخسر ولادي! وبتتمنولي اخسرن، تفه على تربيتكم وما حدا بهالدني بفرّقني عن ولادي لأنه بالقانون وبرا القانون انا امرأة مطلّقة حرة وبحقّلي عيش وحب وإتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم".

وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع الفيديو وتعليق نادين عليه، وشنّوا حملة دفاع قوية لدعمها ومساندتها في وجه من يحاول الاصطياد في الماء العكر لإبعادها عن طفليها وإثارة الجدل، وأثنوا على عفويتها في عيش حياتها الطبيعية بعيداً من الأضواء والنجومية، متمنين لها أن تبقى قوية وتستمتع بالعيش كما يحلو لها.

نادين نجيم تضع حدًا للمتطفلين على حياتها الشخصية وتعلن خطوبتها.. فيديوhttps://www.instagram.com/nadine.nassib.njeim/?utm_source=ig_embed&ig_rid=5dd2a820-fc33-4bc5-9360-77004723a295&ig_mid=F46658B5-E238-42BE-A5BA-605D807E4D90