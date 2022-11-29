حضور لافت ومبهر لرئيسة كرواتيا في شوارع قطر.. صور

انتشر مقطع فيديو يرصد ظهور رئيسة كراوتيا السابقة، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، في سوق واقف بال

وظهرت رئيسة كرواتيا السابقة، وهي تقف وسط الجماهير، الذين حرصوا بدورهم على التقاط صور تذكارية معها.

وأثار حضور رئيسة كرواتيا الكثير من التفاعل والتعليقات، من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحضرت رئيسة كرواتيا السابقة مباراة منتخب بلادها أمام نظيره الكندي، التي حسمها العملاق الكرواتي الأوروبي بأربعة أهداف لهدف، الأحد الماضي.

ونشرت كيتاروفيتش عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة من الصور أثناء تواجدها في ملعب المباراة، بزي تقليدى كرواتي.

وقالت: "يا لها من مباراة رائعة بكأس العالم، فخورة جدا بمنتخب كرواتيا، منتخب كندا قاتل بشجاعة.. نرتدي بفخر الزي التقليدي ويعرض تراثنا الغنى وألواننا الوطنية.. مسرورة جدا لمقابلة العديد من الأشخاص الذين أدركوا مدى القواسم المشتركة بيننا".

وحظيت رئيسة كرواتيا السابقة بشعبية كبيرة في العالم عندما ظهرت في مونديال روسيا قبل 4 سنوات ورافقت منتخب بلادها منذ مباريات الدور الربع نهائي.

وأعادت للأذهان مشاهد تجولها في شوارع مدينة سوتشي الروسية والتقاطها بعض الصور مع الأطفال والمارة ومشجعي كرة القدم، وحديثها معهم، كما زارت آنذاك متحف مجد الرياضة، حيث تلقت لوحة تذكارية لمحطة القطارات.

وكان أبرز ظهور لها في عالم كرة القدم عندما ذرفت الدموع لحظة تتويج منتخب بلادها في نهائي مونديال روسيا 2018 بالميدالية الفضية، عقب خسارة كرواتيا أمام فرنسا، وإلى جانبها وقف كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

عاصمة القطرية الدوحة، تزامنا مع بطولة كأس العالم 2022.