هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل بأخر ظهور لها.. شاهد كيف بدت

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بصورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، من أحدث جلسة تصوير خضعت.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي، :"يا ديفا وحشتيني، ملكة جمال الكون، وبعدين في جمالك، الناس تكبر وهيفاء تصغر، بنبونه، كيوت، هيفاء ذبحتينا بجمالك، لا في جمالك ولا في دلالك".

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن، هيفاء وهبي استأنفت مؤخرا تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.