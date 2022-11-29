لن تصدق كم عمره ابنها الكبير.. معلومات لأول مرة تكشفها ريهام عبد الغفور!!

استضاف برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة ريهام عبدالغفور، حيث تحدثت عن طبيعة علاقتها بأبنائها الشباب، والطريقة التي تتبعها في التربية، وحكاية دخول ابنها الأكبر مجال الوسط الفني، وفارق العمر بينها وبينهم وكيف تتفادى تلك النقطة، وطرق التعامل معهم أثناء الخلافات.

▪︎ريهام عبدالغفور: اتجوزت وخلفت بدري ومصاحبة ولادي

تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن كواليس علاقتها بأولادها، وطريقة تربيتها لهم والتعامل معهم، قائلة: «عندي ولدين الكبير 21 سنة بيدرس في كندا إخراج، والتاني عنده 10 سنين، إحنا قريبين لبعض جدا وفي لغة حوار بينا، خلفت الكبير وأنا عندي 21 سنة، فاهمة كويس يقصد إيه في معظم الأوقات لإن مفيش فرق كبير بينا، وتربيته أسهل من التاني كشخصيات، الصغيرين دلوقتي تربيتهم صعبة».

▪︎علاقة ريهام عبدالغفور بأولادها

وعن اختيار ابنها الأكبر دراسة الإخراج، قالت ريهام عبدالغفور: «كان عايز يدرس قانون وفجأة قرر يشتغل في التصوير والإخراج، مكنتش عارفة أعمل إيه وحكاية السفر وبمساعدة زميل مدير تصوير قالي سفريه».

«فرق السن بيني وبين ابني التاني كتير وبحاول أقرب لدماغه»، قالتها الفنانة ريهام عبدالغفور، خلال الحديث عن كواليس وطبيعة علاقتها بأبنائها خاصة الابن الأصغر، مضيفة: «باباه وأخوه متكفلين باللعب معاه، في ولادي الاتنين معنديش مبدأ العقاب ولا عمري ضربت حد فيهم، العقاب عندي هو الزعل منهم وأقاطعهم ويلفوا ورايا علشان يصالحوني».

▪︎مبحبش اسم ريري ومبعرفش أواظب على الدايت

كما كشفت ريهام عبدالغفور، عن أسرار في حياتها، قائلة: «أنا أكتر واحدة بتبوظ الدايت، بعمله 3 ساعات فقط، بكره اسم ريري مبحبش حد يناديني بيه أبدا، بحب ديما اسم ريكو وكل صحابي بينادوني بيه».