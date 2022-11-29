الحيل والأسرار التي تستخدمها هيفاء وهبي للظهور بجسم شبابي في عمر الخمسين

يصعب التصديق ان عمر هيفاء وهبي هو 50 عامًا، فهي تتمتّع بجسم رشيق وإطلالة شابة، والسبب ليس فقط خضوعها لعمليات وتقنيات التجميل التي تزيل التجاعيد والترهّلات، بل أيضًا اتّباعها حيل موضة معيّنة.

فهذه الحيل بتنسيق الأزياء وارتداء قطعًا معيّنة، تعزّز جمال منحنيات جسمها، وفي إمكان أيّ منّا تطبيقها، لتُظهر جسمها رشيقًا، ومهما كان عمرها.

▪︎اختيار الملابس الداخليّة الصحيحة

تحرص هيفاء وهبي على ارتداء ملابس داخليّة ترفع الصدر، وأخرى تشدّ مختلف المناطق في الجسم مثل البطن والخواصر والفخذين والمؤخّرة.

فالملابس الداخلية التي تشدّ الجسم، هي أساسيّة في خزانة كلّ نجمة، خصوصًا من تتميّز بجسمها المتلئ، أو من تخطّت عمر الـ 40.

▪︎تحديد الخصر بالملابس

حيلة ذكيّة جدًّا تعلّميها من هيفاء وهبي، وهي تحديد الخصر بالملابس، من خلال ربط القميص وشدّه من الأمام، وتنسيقه مع قطع بقصّة الخصر العالي الضيّق.

▪︎ارتداء ملابس بصيحات أنثويّة ملفتة

لا تهمل هيفاء اعتماد أجمل صيحات الموضة الرائجة، وتختار منها التي تجمع بين الأنوثة والجاذبيّة، الأمر الذي يجمّل جسمها في هذا العمر.

ومن هذه الصيحات، الأكتاف المنفوخة الناعمة، الشقّ الجانبيّ في الفساتني والتنانير، نقشة الأزهار، التطريزات، الخرز وغيرها الكثير.

▪︎اعتماد صيحات موضة حيويّة

لا تدع هيفاء وهبي عمرها يمنعها من اعتماد صيحات الموضة الحيويّة التي تختارها بدلًا من تلك المملّة التي تُظهر المرأة أكبر من سنّها.

ولذا، هي لا تمانع على الإطلاق إظهار شخصيّتها الجريئة وسعيها المستمرّ لتجديد ستايلها.

وذلك، من خلال اعتماد الملابس بالألوان المشرقة مثلًا، أو قمصان الكروب توب أو السراويل الضيّقة وغيرها.

▪︎اختيار الملابس المناسبة لشكل جسمها

قاعدة مهمّة لا تهملها النجمة اللبنانيّة على الإطلاق.

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