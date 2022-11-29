باطلالة جريئة.. أثير الحلوة تجنن الشباب بأخر ظهور لها.. شاهد

أثارت غضب متابعيها بإطلالة جريئة عرضتها للانتقادات، وظهرت الفاشنيستا السعودية بفستان ضيق للغاية أبرز زيادة وزنها.

هذه ليست المرة الأولى التي تستفز فيها أثير الحلوة جمهورها بإطلالتها الجريئة وإنما خلال الأيام الماضية ظهرت بأكثر من إطلالة عرضتها للانتقادات فضلاً عن مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها الفاشنيستا السعودية وهي ترقص.

▪︎أثير الحلوة بإطلالة جريئة

نشرت أثير الحلة صورتها الجريئة عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات بعد ساعات من فيديو فاجأت فيه أثير الحلوة الجمهور وهي ترقص في الشارع بطريقة جريئة عرضتها للانتقادات حيث كانت تقف داخل إحدى سيارات النصف نقل وتتمايل بجسمها على أنغام إحدى الأغنيات معبرة عن سعادتها، لتتعرض بعدها لهجوم واسع.

وتثير الجدل دائما بإطلالاتها ومقاطع الفيديو التي تنشرها عبر حسابها الشخصي، ففي مرة سابقة ظهرت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي السعودية وهي ترقص معتمدة على مجموعة من الإطلالات التي تضمنت فساتين قصيرة كشفت عن رسومات الحنة التي غطت ذراعيها وأرجلها.

واستعرضت أثير الحلوة أناقتها بالرقص، وهو ما اعتبره الجمهور تحد منها لمنتقديها بعد موجة من الانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية على خلفية إطلالاتها التي صدمت متابعين فضلا عن إطلالات عرضتها للهجوم لتتزايد ومن بينها إطلالة اعتمدت فيها على شورت قصير جدا وتوب يكشف عن منطقة البطن والصدر، وظهرت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي وهي تلتقط صورة سيلفي.