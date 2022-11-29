بعد خبر توبته.. بدر الخلف يرفض التشبه بالرجال ويكشف عن كوابيس راودته!!

أثار خبير التجميل الإماراتي ، حالة من البلبلة بعد إعلان توبته وحلاقة شعره وعودته إلى طبيعته كرجل مرة أخرى، قبل أن يظهر بشخصية بدرية مجدداً ويرفض التشبه بالرجال.

▪︎بدر خلف يرفض التشبه بالرجال

وأكد من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إعلان توبته وقص شعره ورجوعه عن التشبه بالنساء أمراً غير حقيقي.

وظهر بدر خلف في قصص سناب شات وهو يرقص ويمارس نشاطاته كبدرية بصورة عادية جدا، ولكن إحدى المتابعات وجهت له نصيحة وقالت: "بصراحة وبدون مجاملة الرجولة أحلى عليك بصراحة يعني". وأجاب على رسالة المتابعة وقال: "ترى حرام أتشبه بالرجال اركدي يا بنت".

▪︎كابوس بدر خلف

وأكد بدر خلف أنه رأى كابوساً، حيث اتضح أن إعلان التوبة وقص الشعر والإفصاح عن عودته لرجولته كان مجرد كابوس رآه بحسب ما ادعى. وظهر بدر خلف في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يصرخ فزعا لدى استيقاظه من نومه، ويهتف كابوس كابوس.

وظل يردد آيات قرآنية ليصرف الخوف عن نفسه، قبل أن يقول: "يمه كابوس بسم الله أنا أسترجل؟ أستغفر الله".

وكان بدر خلف قد كتب محيرا جمهوره حول توبته بعد ظهوره بشعر قصير: "حنا رجال الحجر هل البارود ومقابس الفتيل قوم تربيت ما تسير إلا محازمها ملي يما صرت بوية ألحقوني".

وبدأ الجمهور في الحديث عن ذكاء بدر خلف في التسويق لمنتجاته باستخدام شخصية بدرية وبمساعدة الفلاتر، مؤكدين أنه لن يتخلى عن هذا الدور بسهولة.