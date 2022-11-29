فنانة مصرية تُعاني من أزمات مالية و تتبرأ من هذا العمل

تحدثت النجمة المصرية ريهام عبد الغفور عن تعرضها لعدة أزمات مالية في السنوات الأخيرة، بعدما قررت عدم قبول أي دور لا تقتنع به، وتبرأت علناً من أحد أفلامها، ورداً على سؤال عن الدور الذي لا ترى أنه كان موفقاً، قالت: "في فيلم عملته زمان اسمه بالعربي سندريلا، محبتش التجربة والفيلم مش إضافة لمسيرتي بالعكس.

وأشارت عبدالغفور في لقاء تلفزيوني : " فيه أدوار كتير لكن مش آخر 7، 8 سنوات في حياتي، لأني بطلت أقدم أدوار كمالة عدد أو مش مقتنعة بيها.

وتابعت: ساعات كتير بتزنق ماديًا لكن بطلت أقدم أدوار مش مقتنعة بيها، حتى لو التمثيل مهنتي ومصدر رزقي الوحيد " .

أكدت ريهام أنها لم تكن المرشحة الأولى للمشاركة في مسلسل "الريان" وقالت: دوري في مسلسل الريان كان للفنانة رانيا يوسف، وكانت من أول الناس اللي باركتلي، وده طبيعي جدًا، مفيش حساسيات، محدش بيفتكر غير اللي بيعمل الدور.

ريهام عبد الغفور: أرفض المقارنة مع أي فنانة أخرى

ورفضت ريهام مقارنتها بأي نجمة أخرى قائلة: أنا مبكرهش في حياتي قد المقارنات، حتى لو لصالحي، مش لازم يبقى فيه أحسن واحد ممكن يكون كلنا كويسين، مبحبش المقارنات ولا أحب أقارن ولادي بعض.

ورداً على سؤال عن أكثر ممثل تحب العمل معه، قالت ريهام عبد الغفور: بحب كل الممثلين اللي عملت معهم، واستمتعت معهم في الشغل كلهم ولكن باسم سمرة عملت معاه عملين هما الريان ومنعطف خطر ونجحوا جدًا.

وتابعت: عملت معاه عملين الريان ومنعطف خطر ونجحوا جدًا، فباسم سمرة من أكتر الفنانين اللي اشتغلت معاهم واستمتعت جدًا.

وحول دعمها للنجمة منة شلبي في أزمتها الأخيرة قالت ريهام: تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن علاقتها بالفنانة منة شلبي، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تقدم لها الدعم وتبدي إعجابها بأعمالها.

وقالت ريهام عبد الغفور، في تصريحات تليفزيونية: منة شلبي من أكتر الناس اللي بتبعتلي على شغلي وبتقولي قد إيه هي فرحانة علشاني ودايمًا بتقدم لي الدعم، وهي ما شاء الله عليها علّت سقف الطموحات أوي وربنا كرمها وبمجهودها شغلها وصلت لقائمة المرشحين لجائزة الإيمي.