بعد غياب سنوات.. علا غانم تعود للدراما في موسم رمضان القادم

كشف المخرج محمد النقلي، تفاصيل مسلسل “توحة” للفنانة علا غانم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل والذي يشهد عودة علا غانم إلى الدراما التليفزيونية مجددًا بعد غياب.

وأوضح “لنقلي” لـ”ET بالعربي” أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من مرحلة التعاقدات الخاصة بالمسلسل، معلنا عن القائمة الكاملة للأبطال حيث يشارك في البطولة بجانب علا غانم كلّ من إيهاب فهمي وميمي جمال وفريال يوسف وانتصار وحجاج عبد العظيم وأحمد صيام وإيناس عز الدين وعابد عناني ودنيا المصري ومي القاضي وتغريد فهمي وجيهان أنور.

أشار إلى أنه يواصل البروفات حالياً مع علا غانم بشكل شبه يومي تقريباً بشأن الاتفاق على التفاصيل النهائية للشخصية التي تُجسدها، حيث إنها ستظهر بدور امرأة شعبية تجمعها العديد من المواقف مع أهالي الحارة.

▪︎مسلسل “توحة”

قال المخرج محمد النقلي أن تصوير مسلسل “توحة” سينطلق اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، في أكثر من منطقة بالقاهرة والعين السخنة بينما لن يتم التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي نظرًا لانشغال جميع الاستديوهات بأعمال فنية أخرى.

وأضاف أن المسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي، حيث يناقش المشاكل التي تواجهها الحارة المصرية من خلال مواقف وتعاملات السكان مع بعضهم البعض وذلك في شكل خفيف، وهو من تأليف أحمد صبحي ومن المقرر عرضه عبر قناة “bien دراما”.

▪︎آخر ظهور فني لها

كان آخر ظهور للفنانة علا غانم فنيًا عام 2017، حيث قدمت فيلم “الفندق” مع محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، ومسلسل “طعم الحياة” مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل “ظل الرئيس” مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة ودينا فؤاد وإخراج أحمد سمير فرج.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم في أي عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها في أمريكا، وظهرت العام الماضى مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج “كلمة أخيرة” ومن وقتها لم تظهر علا على الساحة الفنية بعد اللقاء.

▪︎من هي علا غانم؟

هي ممثلة مصرية ولدت في دولة الكويت بعد ذلك انتقلت إلى العيش في الإسكندرية.

تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 1994 قسم تصوير، ولم تكمل دراستها بمعهد الفنون المسرحية، وجاءت شهرتها إثر أدائها دورا في أغنية “هنساك” للمغني محمد فؤاد.

بدأت العمل الفني بمجال الإعلانات التلفزيونية بعد ذلك اتجهت إلى التمثيل وصلت إلى أدوار البطولة وشاركت بالعديد من المسلسلات والأفلام السينمائية.

وتزوجت “علا” ثلاث مرات، الأولى كانت من “وليد الضفراوي” وهي بالسابعة عشر من عمرها وأنجبت له ابنتين هما “كاميليا” و”فريدة” وانفصلت عنه بعد خمس سنوات، والثانية كانت من “أحمد المسلّمي” واستمر الزواج 7 أشهر فقط ، والثالثة من رجل الأعمال “عبد العزيز لبيب”.