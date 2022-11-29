على زواجها الرئيس رجب طيب أردوغان واشتهرت بدور السلطانة حليمة في مسلسل قيامة أرطغرل .. قصة الفنانة إسراء بيلجيتش Esra Bilgiç

إسراء بيلجيتش Esra Bilgiç، فنانة وممثلة تركية شهيرة، شاركت في عدد من الأعمال والمسلسلات الدرامية، وتركت لها بصمة مميزة فيها.

حصدت شهرة واسعة، في تركيا والعالم العربي، من بوابة المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل، الذي لعبت فيه دور السلطانة حليمة.▪︎

نشأة وحياة إسراء بيلجيتش Esra Bilgiç



ولدت الفنانة والممثلة التركية إثراء بيلجيش

Esra Bilgiç، في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1992, بمدينة أنقرة في تركيا.

درست بيلجيتش الآثار في جامعة هاستيب، إلا أنها تحولت في وقت لاحق، من باحثة آثار، إلى فنانة شهيرة في تركيا.

تزوجت الفنانة من لاعب كرة القدم الشهير غوكهان توريه عام 2017, قبل أن ينفصلا في السابع عشر من يوليو عام 2019.

حضر حفل زفافهما نخبة من النجوم الأتراك، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شهد على زواجهما بنفسه.

▪︎مشوارها الفني

بدأت إسراء بيلجيتش مشوارها الفني كعارضة أزياء، ويمكن القول إن هذا المجال مهد الطريق لها، للانخراط في عالم التمثيل والدراما.

شاركت الفنانة في مسلسل الحب أقوى من الكلمات، بدور صغير ومساحة محدودة، كأول تجربة لها في مجال التمثيل والدراما.

ثم شاركت بيلجيتش في مسلسل القدر الأسود، إلا أن شهرتها لم تكن من بوابة هذين العملين، بسبب محدودية دوريها.

لمع نجم الفنانة في المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل، الذي أكسبها شهرة واسعة، ليس في تركيا فحسب، بل في العالم العربي أيضاً.

لعبت بيلجيتش دور السلطانة حليمة في العمل، فقد ساهم بالرفع من سقف نجوميتها، وأتاح لها الفرصة لإثبات خبراتها ومواهبها.

كما وخاضت الفنانة تجربة مميزة في مسلسل رامو، إلى جانب الممثل الشهير مراد يلدريم، ولعبت دور محامية في العمل.

حازت إسراء بيلجيتش على جائزة أفضل ممثلة من جوائز الأناضول للإعلام، وجائزة أفضل ممثلة من جوائز تركيا للشباب.