بعد تصدرها محركات البحث وفاء سالم ترد على تعليقات جمهورها

انتشرت عدة صور للفنانة وفاء سالم، عبر السوشيال ميديا، ظهرت خلالها بملامح شبابية وهو جعلها تتصدر التريند، وكشفت وفاء في تصريحات صحفية عن حقيقة خضوعها لعدد من عمليات التجميل مؤخرًا، وعلقت على ردود أفعال الجمهور حول صورها.

▪︎تعليق وفاء سالم

وقالت وفاء سالم: "الناس هما اللي عملوني سواء اللي عاجبهم أو اللي مش عاجبهم، مش هاحجر على آراء الناس فيا، وحب الناس غمرني بكل المشاعر الحلوة وده بالنسبالي كفاية وهبقى سعيدة، وأي حد يقول رأيه على عيني وراسي".

وأضافت: “العملية الأخيرة نجحت بنسبة كبيرة تصل إلى 70%، ولسه باقي آثار بسيطة لبعض التليفات نتيجة آثار الحقن القديم هتحتاج عمليات تانية، لأن بسببها وشي باظ، وكل العمليات اللي بعملها حاليًا ماهي إلا إزالة للعمليات القديمة، ومفيش دكتور يقدر يغير في خلقة ربنا”.

واستكملت: “إحنا بقينا في عصر كله تكنولوجيا، وصورتي اللي انتشرت ليّ قبل خضوعي للعملية واضح إنها فوتوشوب تكبير في السن وتغيير ملامح، وأنا نزلت صور ليّ في فرح وظهرت في برامج تلفزيونية وده الفيصل، وبعض الزملاء بعتولي رسالة يطمنوا عليّ زي حنان شوقي ووفاء عامر ورانيا محمود ياسين رسالتهم طبطت عليّ، وحسيت وقتها إيد ربنا بتطبطب عليّ”.

واختتمت: “مبحبش ألعب دور الضحية، والعمليات أثرت عليّ نفسيًا لكن مأثرتش على شغلي، وقبل ما أعمل العملية كان بيتعرضلي مسلسلات منهم القاتل الذي أحبني وسوتس بالعربي”.

▪︎آخر أعمال وفاء سالم

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة "وفاء سالم " هو مسلسل "القاتل الذي أحبني" بطولة هاني رمزي، سهير رمزي، صلاح عبدالله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعه من تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين. وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول معتز البرنس، شاب رسام مغمور لم يكن يعرفه أحد وصل إلى العالمية، كرَّس حياته مع الشرطة يرسم أوصاف المجرمين وزعماء العصابات، وفي الوقت نفسه اتخذ في أحد المولات مكانا صغيرا يمارس فيه الرسم، بعدما سافر والده وهو صغير إلى إيطاليا بحثًا عن أملاكهم، ليتركه مع والدته أحلام لمدة 30 عاما، ثم يعود وتتوالي الاحداث.

▪︎نبذة عن وفاء سالم

وفاء سالم ممثلة مصرية ولدت لأب يعمل محاميا، درست بكلية الآداب، أكتشفها المخرج المصري عاطف سالم، وعملت في عدة أعمال سواء في سوريا أو مصر في التلفاز والسينما، وكانت في بدايتها تأخذ أدوار كبيرة إلا أن كثرة توقفها عن التمثيل أثر على حجم أدوارها، كما قدمت عدد من الأعمال الفنية المختلفة بجانب الفنان أحمد زكي وتألق بدور الفتاة الأجنبية التي تقع في حب الفنان الكبير، ونالت شهرة عريمة في ذلك الوقت على الساحة الفنية.