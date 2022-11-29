بصور رومانسية مع عروسته.. أمير عموري يعلن زواجه والجمهور يتساءل: أيمتى كبر (صور)

تزوَّج الفنان السوري الشاب أمير عموري قبل عدة أسابيع، إلَّا أنه عاد لمشاركة صور تجمعه بعروسه دون إظهار ملامحها.وشاركت عموري نجم ذا فويس كيدز، متابعيه عبر حسابه في “إنستغرام” حسبما رصدت تريند عدة صور لطيفة لحفل زفافها.

وتألق الفنان السوري مرتديًا بدلة بيضاء أنيقة نسَّقها مع قميص أبيض وبنطال أسود، في حين تزيَّن بساعة يد ذهبية.

وظهر نجم برنامج ذا فويس كيدز واقفًا أمام عروسه المحجبة ممسكًا بباقة ورود بيضاء وسط أجواء من الرومانسية.

بينما ظهرت عروسته مرتديةً فستان زفاف أبيض، تميَّز بأكمامه الطويلة المنتفخة، والتطريزات الأنيقة من قماش الدانتيل.

وأرفق الفنان السوري الشاب الصور بتعليق: “رزقني الله بِك.. وأيقنتُ أنكِ أجمل أرزاقي.. مافي مبروك يا حبايبي”.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور عموري، فكتبت إحداهن: “انا كنت اكبر منك وانت تزوجت وانا لسه بتابع ذافويز والله مشكله”.وأضاف معلق آخر: “كيفاه تزوجت كي كنت في ذوفويس تغني كنت كبيرة عليك ودوك عدت كبير عليا”.يذكر أن أمير عموري من مواليد مدينة إدلب السورية، شارك بعمر الـ11 في برنامج “ذا فويس كيدز” بعد تشجيع من والده.كما وتمكن الوصول لمرحلة المواجهة الأخيرة، حيث كان من أقوى الأصوات في البرنامج، مكتسبًا شهرة كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.