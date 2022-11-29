بملامح متغيرة.. هند القحطاني تثير الجدل بظهورها الاخير وتوجه رسالة لأعدئها!!

فاجأت الجمهور في أحدث ظهور لها بملامح متغيرة، حيث ظهرت الفاشنيستا السعودية بإطلالة اعتمدت فيها على اللون الأزرق ووجهت رسالة لأعدائها.

وبينما اعتبر البعض أن هند القحطاني خضعت للتجميل مجدداً رأى آخرون أنها اعتمدت على تقنية تعديل الصور لتغيير ملامحها، خاصة وأنها ليست المرة الأولى.

▪︎هند القحطاني بملامح متغيرة

ملامح ليست الوحيدة التي لفت الأنظار في إطلالتها وإنما أيضا رسالة غريبة دونتها على صورتها أثارت التساؤلات.

وكتبت هند القحطاني في رسالتها: "الفتن التي تختفي وراء قناع الدين تجارة رائجة جدا في عصور التراجع الفكري للمجتمعات".

أثارت الجدل بهذه العبارة حيث اعتبر البعض أنها ترد على منتقديها بشكل غير مباشر خاصة بعد وصلة هجوم شنتها الفاشنيستا السعودية على منتقديها خلال الأيام الماضية بعد التشكيك في وطنيتها.

حيث قالت هند القحطاني: ""أنا أمتي سبيت بلدي؟ أنا أحب السعودية وأنا سعودية وأفتخر بده وكل سنة وأنا أحتفل باليوم الوطني، وبحط تخفيضات وعروض، أحشي فمك زلط، شافت العمال والحديقة أنهبلت، هاتي لي واحد يسب السعودية والسعوديين وشايف خير، اللي ما فيه خير لوطنه ما فيه خير لأي شي في الحياة، أيا كانت صفة إقامتي أموت على بلدي".

وأضافت الفاشنيستا الشهيرة: "كل العرب اللي في أمريكا وكلهم يحبون أوطانهم وأنا مثلهم، كلهم لاجئون أو مهاجرون ويا ويلك أو سواد ليلك لو قلتي لأي شخص فيهم كلمة واحدة عن بلده والله يقطعك تقطيع