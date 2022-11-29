بدون مكياج.. غادة عبد الرزاق تشارك جمهورها فيديو ساخر يوضح الفرق بين الحقيقة والخيال!!

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها، بمقطع فيديو ساخر لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وعلقت غادة علي الفيديو: "ده الفرق بين الحقيقة و الخيال".على جانب آخر، أعلنت غادة عبد الرازق عن خوضها الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل يحمل اسم "تلت التلاتة".وأعربت غادة عبد الرازق عن تحمسها للعمل قائلة: "إن شاء الله ربنا يكرمنا ويطلع على أحسن وجه"، وذلك حسب تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي.وتشارك غادة عبد الرازق في بطولة حكاية "تحت الحزام"، من مسلسل "حدث بالفعل"، وتلعب فيه دور طبيبة نفسية تعاني من اضطرابات، ويشاركها بطولة الحكاية سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، وخالد أنور وغيرهم.