كيم كارداشيان.. تهاجم اعلانات Balenciaga لامكان لسوء استغلال الأطفال في مجتمعنا

علقت سيدة الأعمال والممثلة كيم كارداشيان على إعلان بالنسياجا المثيرة للجدل لأول مرة بعد أن تلقت انتقادات للتعاون مع الشركة.

كانت شركة بالنسياجا قد واحهت موجة من الانتقادات بسبب حملتها الدعائية الأخيرة التي تضمنت أطفال حاملين لألعاب مرتدية ملابس خليعة.

وقالت كارداشيان عبر تويتر: "لم التزم الصمت في الأيام الأخيرة لعدم شعوري بالقرف والغضب تجاه حملة بالنسياجا الجديدة. ولكني أردت فرصة الحديث للفريق بنفسي لكي أتفهم كيفية حدوث شيء كهذا.

كوالدة لـ4 أطفال، صدمتني هذه الصور المريعة. سلامة الأطفال يجب أن تحظى بأعلى درجة احترام. ولا مكانة لأي محاولة لتطبيع سوء استغلال الأطفال في مجتمعنا".

وأضافت كيم: "أقدر اعتذار الشركة وإيقافهم للحملة، وبعد حديثي معهم، أعتقد أنهم يتفهمون جدية الأمر وسيفعلون ما بوسعهم ليتجنبوا حدوث شيء كهذا مجددًا".

يذكر أن كيم قد حصلت على انتقادات الأسبوع الماضي في التعليقات على أحد منشوراتها على انستجرام لارتدائها قميص من تعاون بالنسياجا وأديداس.