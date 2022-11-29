نجمة كبيرة خلف صور الصور المسربة للفنانة هيفاء وهبي.. لن تتوقع من هي!!

يبدو أن هوية الفنانة خلف تسريب صور هيفاء وهبي باتت معروفة لدى الجميع، خاصة بعدما نشرت "الديفا" مجموعة من المنشورات التي تؤكد ذلك.

▪︎هوية الفنانة خلف تسريب صور هيفاء وهبي

قرّرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تخرج عن صمتها وأن تكشف للجمهور عن هوية الجهة التي وقفت وراء تسريب صورها بشكل عرّضها للتنمّر بعد حفلها في الرياض.

وبالرغم من أن هيفاء وهبي لم تسمّ بشكل مباشر، إلا أنها أعطت إشارات عدّة كانت كافية بتحديد هوية الفنانة، وذلك بعدما تمّ تداول صور سيئة للفنانة السورية أصالة قبيل حفلتها في الرياض قبل أيام.

وصرّحت هيفاء وهبي بشكل غير مباشر من خلال تعليقها على مجمعة من الصور قائلة: "أتمنى أن تصفعك كارما قبل ان افعل انا ذلك".

وفي منشور آخر علّقت قائلة: "النساء اللواتي يضعن نساء اخريات في الحضيض يعني ذلك انك تقولين للعالم انك خائفة من المنافسة اكثر من تطورك".

وبسبب ذلك، فهم جمهور ومحبّو "الديفا" أن الفنانة أصالة هي التي تقف وراء تسريب هذه الصور السيئة لهيفاء، فلمّا تعرّضت أصالة للوقف نفسه قررت هيفاء عدم السكوت وأرادت تلقين كل من تنمّر عليها درساً أخلاقياً مهماً، بعدما كانت قد أشارت في السابق أنها تتعرض لحملة ممنهجة ومدروسة.

وكانت الفنانة أصالة قد ظهرت في حفلها بالرياض ببعض اللقطات التي أظهرت ملامحها بشكل غير مناسب خاصة وأنها خضعت عمليات تجميل في الفترة الأخيرة أظهرتها بشكل أصغر من عمرها، فوقعت ضحية التنمر تماماً كما حصل مع هيفاء وهبي.

وقدّمت أصالة أجمل أغانيها على مسرح موسم الرياض ولفتت الأنظار من خلال أدائها الذي تفاعل الجمهور معه بشكل مميز.