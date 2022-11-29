محتضنة لشخص داخل ملهى.. نادين نجيم عن الفيديو: عيب عليكم أنا مطلقة!!

عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن غضبها من تدخل الآخرين في حياتها الخاصة، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تحتضن أحد الرجال في ملهى ليلي.

وأعادت نادين نجيم نشر مقطع الفيديو عبر حسابها على Instagram، في إشارة إلى عدم اكتراثها بظهورها بتلك الطريقة، ووجهت رسالة لمصور الفيديو ومن يحاولوا مهاجمتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حضانتها لأولادها، دون تسمية أي من الأطراف المقصودة.

وكتبت: "يلي عم حاول يستهبل و يصور على أساس عم يزعجني، بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو، هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي، و ما حدا خصه".

وأضافت نادين نجيم: "ومن هلىء بقلكم لعبوا غيرها، وجربوا حظكم مرة أخرى. يا عيب الشوم عليكم، ما بتحترموا خصوصية الناس، هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس".

وتابعت منتقدة الأشخاص الذين روجوا الفيديو وتداولوه بينهم، وقالت: "كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس. صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا، بس هل الشي ما بيعني انكم تستغلوني لنية بشعة".

وأكدت نادين نسيب نجيم أن تلك الأفعال لن تجعلها تخسر حضانة أولادها، موضحة: "بعدكم مفكرين أنه بهل الطريقة بخسر ولادي، و بتتمنولي اخسرن".

واختتمت رسالتها الغاضبة قائلة: "وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لأنه بالقانون وبرا القانون، أنا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب واتزوج. خلصنا بقا منكم، عيب عليكم".

https://www.instagram.com/nadine.nassib.njeim/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a358998b-dd42-47cd-bc10-dfe31b3795c7&ig_mid=66583A3C-4D68-4B3D-A4A3-9E97CF7DCF1C

يذكر أن نادين نسيب نجيم يعرض لها حاليا مسلسل "صالون زهرة 2" من تأليف كلوديا مارشيليان، إخراج جو بوعيد، ويشاركها البطولة معتصم النهار، سامية الجزائري، زينة مكي، وفاء موصللي وهدى شعراوي.