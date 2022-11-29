ظهرت بصور جريئة.. هدى المفتي تثير الجدل وتتصدر محركات البحث !! 

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها.ونشرت المفتي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "إيه الحلو ده"، "الدلع كله يا قمري"، "أعسل بنت"، "هو ده القمر"، "أروع وأجمل وأرق ممثلة في العالم العربي".

وشاركت هدى المفتي مؤخرا في فيلم "حظك اليوم" الذي تم سحبه من دور العرض بعد طرحه بشهر لضعف إيراداته.تبدأ أحداث الفيلم بتعرف الانفلونسر "ليلى" على "عُمر" الصحفي في ليلة هادئة وتتسبب رؤيتهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري.الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ، بسنت شوقي، مروان يونس، شريف الدسوقي، إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني.

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