بالأصفر المكشوف.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجرأتها في اخر ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وظهرت رانيا يوسف بفستان قصير ومكشوف باللون الأصفر والبيج، وتميز الفستان بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

واعتمدت رانيا يوسف في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتركت رانيا شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

▪︎أحدث أعمال رانيا يوسف

ومن ناحية أخري، أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركتها في المسرحية الاستعراضية "قمر الغجر"، كتابة وإخراج د. عمرو دوارة، التي تدور أحداث المسرحية على‮ ‬شاطئ أحد المصايف الساحلية، حيث‮ ‬يجتمع عدد من الأشخاص من طبقات مختلفة من صيادين وغجر وعدد من المصيفين مع رحلة طلاب جامعية،‮ ‬ويقع "سمير" أحد الطلاب في حب "قمر" الغجرية قارئة الودع.

كما انتهت رانيا من فيلم التاروت مؤخرا، ويضم العمل سمية الخشاب، علاء مرسي، عبد العزيز مخيون، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار قضية اجتماعية.

كمايعتبر هذا التعاون بين سمية الخشاب ورانيا يوسف أول عمل يجمعهما سويا بعد غياب أكثر من 20 عاما على مشاركتهم سويا في مسلسل عائلة الحاج متولي، الذي يعد واحدا من أهم الأعمال الفنية في الدراما المصرية بطولة الفنان القدير الراحل نور الشريف وحقق نجاحا كبيرا حينها.

▪︎آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل "شارع ٩" مع نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الأتربي، صبا الرافعي، تدور قصة المسلسل حول اختفاء ابنة رجل أعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف إنه ا قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.

كما شاركت في مسلسل "الآنسة فرح"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب بيه جمهورها وأحبه حبًا شديدًا، والذي كان من بطولة أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.