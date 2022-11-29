مصادر مؤكدة ارتباط الفنان حمو بيكة بالمذيعة سارة خليفة.. الحقيقة كاملة!!

نفى مغني المهرجانات حمو بيكا، شائعة ارتباطه بالمذيعة سارة خليفة، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار فيديو يجمعهما في أحد المولات.

وقال بيكا في لقاء مع برنامج ET بالعربي: "الدنيا كلها كلمتني قلتلهم سارة أختي عادي، واحنا خارجين نجيب هدوم عيل صورنا من غير ما انا أكون راضي، ومراتي عارفة سارة ومحصلش مشكلة لو كان أي حد غير سارة كان ممكن يكون فيه مشكلة".

كان فيديو يجمع حمو بيكا وسارة خليفة انتشر منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه الأول في أحد المولات مع سارة، وهو يطلب من الشخص الذي يقوم بتصويرهما ألا يفعل، ومع انتشار الفيديو انتشرت شائعة ارتباطهما.