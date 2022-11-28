منى فاروق في مشهد اغراء خادش للحياء.. جسدت دور 'فتاة ليل' وظهرت بملابس فاضحة بين أحضان والد عشيقها _ شاهد الفيديو

أعادت الفنانة المصرية منى فاروق، نشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، واحتوى الفيديو على أحد المشاهد التي شاركت بها بمسلسل "نوسة" وجسدت فيه دور فتاة ليل.

وظهرت منى فاروق بالمشهد المثير للجدل وهي تغوي والد عشيقها في منتصف الليل وتذهب معه إلى بيته لممارسة الرذيلة.

وبدأ المشهد، بلقاء نوسه مع فريد، حيث طلب منها الأخير تنفيذ مهمة تتمثل بخداع أبوه "راضي" وتوقيعه على ورقة بيع البيت، وبعد موافقة نوسه على تنفيذ المهمة وقفت في منتصف الليل أمام "راضي" الذي كان في طريقه إلى بيته، وطلبت منه مساعدتها لأنها تائهه، وجوالها خلص الشحن، فرد عليها الحاج "راضي" بالقول "عايزه شحن بطي ولا سريع"، واعتبر المتابعين كلمات راضي إيحاء جنسي خادش للحياء، لأنه بعد تلك الكلمات أخذها إلى بيته وقضى معها ليلة ساخنة.

وظهرت نوسه في مشهد آخر وهي مع راضي في منزله، وترقص معه بطريقة مثيرة، وعندما طلب منها أن تذهب معه إلى غرفة النوم، رفضت وطلبت منه أن يسلم لها في الأول 300 جنية، ويوقع على الورقة التي بحوزتها، ولأن راضي كان سكران وفاقد للوعي فقد وافق على طلباتها وقام بالتوقيع على الورقة وهو لا يعلم محتواها.

منى فاروق ترد على التعليقات السلبية

لم تسلم منى فاروق من التعليقات السلبية والانتقادات، التي تحدثت بعضها بأن دور فتاة الليل نوسه كان مناسب لها، وفي ردها على الهجوم الذي تعرضت له، قالت منى فاروق: أقسم بالله هنجح وبكتبها في كل مكان، وأَخَدت حصانة من التعليقات اللي مش محترمة.

وأضافت :" من الضروري أن يكون لدى الإنسان طاقة إيجابية رغم وجود بعض الشخصيات التي تحاول إحباطه، اللي بيحب لك الخير هيحبك زي ما أنت".

منى فاروق ومسلسل أيام

الجدير بالذكر أن مشاركة منى فاروق في مسلسل أيام تأتي بعد توقفها لسنوات عن الظهور على الشاشة الصغيرة، ومسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وعرض أول مرة في 23 نوفمبر 2023، وعدد حلقاته 45 حلقة.

قصة مسلسل أيام

تدور أحداث المسلسل الدرامي "أيام"، حول قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في الاستيلاء على ثروته.

أعمال سابقة لمنى فاروق

تجدر الإشارة أن الفنانة منى فاروق سبق لها أن شاركت مؤخراً في عدة أعمال فنية، منها مسلسل الأب الروحي، وذلك بعد غياب عن الشاشة، بسبب أزمتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف، ومسلسل الأب الروحي كان من بطولة الفنانة سوسن بدر ومجموعة مميزة من النجوم، كما شاركت أيضا فى مسلسل ظل الرئيس ورحيم مع النجم ياسر جلال.

منى فاروق وأزمة قميص النوم

تعرضت منى فاروق خلال الساعات الماضية لهجوم لاذع على السوشيال ميديا بعد نشرها مقطع فيديو عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - ظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم.

وردت منى فاروق على الهجوم الذي تعرضت له، نافيةً أن يكون ظهورها بقميص النوم في الفيديو المثير للجدل، مؤكدة أنها ظهرت بفستان صيفي عادي، وعلقت: «ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي .. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب».

وشنت منى فاروق، هجوما على منتقديها، قائلة لهم: «انتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب».

وتابعت منى فاروق: «أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية».

واختتمت منى فاروق: «ربنا موجود وهيعوضني خير .. وأنا في حماية ربنا».

ومنى فاروق، ممثلة مصريةولدت في 25 فبراير 1995، في مدينة القاهرة، وكانت بدايتها المهنية من خلال الظهور في الإعلانات التلفزيونية، ثم شاركت الفنان محمد رجب في فيلم "الخلبوص" عام 2015، وقدمت فيه دور صديقة الفنانة سامية.

كما شاركت في 2017 مع ياسر جلال وعلا غانم، وهنا شيحة، في مسلسل ظل الرئيس.

كما شاركت في ذات العام في الجزء الأول والثاني من مسلسل "الأب الروحي" مع مي سليم، ومحمد علي رزق، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، و أحمد عبد العزيز.

وفي 2018 شاركت في مسلسل "رحيم" مع ياسر جلال، ونور، ومحمد رياض، وحسن حسني.