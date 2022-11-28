مافعله ذا روم بالمطعم الذي كان يسرق منه الشوكلاتة وهو طفل صادم.. حاولت اصحح غلطتي

أراد الممثل الأمريكي دواين جونسون الشهير بـ "ذا روك" أن يصحح خطأه الذي قام به في مراهقته، حيث كان يسرق شوكولاتة من أحد المتاجر في هاواي.

نشر دواين جونسون فيديو على انستجرام يوثق رحلته إلى متجر 7-11، وكتب: "تم طردنا من هاواي عام 1987 وعدت بعد هذه الأعوام لأصجج هذا الخطأ".

وأضاف نجم Black Adam: "كنت مفلس جدًا ولذلك كنت أسرق قطع "سنيكرز" يوميًا لمدة سنة في سن الـ14 قبل ذهابي إلى النادي الرياضي. تواجدت نفس الموظفة كل مرة وكانت تتجاهلني كل مرة ولم تضبطني".

قرر ذا روك أن يصحح خطأه عن طريق شراء كل قطعة "سنيكرز" من المتجر ودفع ثمن مشتريات كل الزبائن في المحل، وكتب: "لا يمكننا تغيير الماضي وبعض الأشياء الغبية التي فعلناها، ولكن بين الحين والآخر يمكننا إضافة القليل من تطوير أنفسنا ووضع ابتسامة كبيرة على وجوه بعض الغرباء".

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