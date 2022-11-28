تزوجت من أخوين.. فيدرا تكشف سر علاقتها بسامح وهادي الباجوري!!

كشفت الفنانة فيدرا زواجها من المخرجين سامح وهادي الباجوري بأنه من الأشياء التي ليس لها تفسير وتحدث لكل شخص.

وقالت فيدرا خلال استضافتها في احد البرنامج التليفزيونية، "إتجوزت سامح وبعده هادي، وتقريبا كان لازم أعمل احتكار للعيلة دي".

وأكدت فيدرا "أنا كنت بحب حماتي، كانت ست جميلة ومثقفة للغاية، والحوار معاها لا يمل منه، وفي الأول لما أتجوزت سامح مكانش عندنا بيت وكنا قاعدين عند حماتي، ولما بيتنا خلص كنت بعيط ومش عايزة أمشي، وأخدت بيت قصادها عشان أتمشى أبقى عندها".

وأشارت فيدرا "حماتي كانت أمي وصديقتي ومثلي الأعلى في مرحلة مهمة في حياتي، ومكنتش آخد قرارات من غير ما أسألها وأتناقش معاها".

وأوضحت فيدرا مدى تأثير حماتها على قراراتها الفنية قائلة: "في فيلم أرض الخوف كان في بوسة وسامح كان مستحيل يوافق، لكن هي قالتله إنت فنان وهي فنانة، هل عندك معايير مزدوجة؟".

جدير بالذكر أن فيدرا يعرض لها حاليا مسلسل "إيجار قديم"، وتجسد فيه شخصية "كاميليا" وهى سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير الذى يقطن في عمارة سكنية تدور حولها قصة المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" حول فكرة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية "رمزي" التي يلعبها شريف منير، إذ يسكن في شقة إيجار قديم، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في مصر الجديدة، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها "رمزي" من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد كافة ساكنيها.

ويلقي المسلسل الضوء على حياة سكان العمارة اليومية، و يطرح مناقشة درامية حول ظروفهم الإجتماعية، وعلاقاتهم الإنسانية، ومن أبرز تلك العلاقات ثنائية الفنان صلاح عبدالله والد محمد الشرنوبي خلال أحداث المسلسل، إذ يكشف المسلسل في إطار اجتماعي لايت، عن علاقة الآباء بالأبناء واختلاف الأولويات بين الأجيال.