شقيق الفنانة أنغام يكشف عن اخر التكورات الصحية لها وموعد خروجها من المستشفى.. تفاصيل

قال محمد علي سليمان في مقابلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج المواطن المذاع على قناة الحدث مساء امس الأحد إن كل شيء مستقر ولا توجد مشكلة إطلاقا مضيفا أن أنغام بدأت الأكل والشرب والنوم.

الفنانة أنغام ، مقاييس بحث وترند جوجل في الأيام القليلة الماضية بعد دخولها المستشفى إثر أزمة صحية تعرضت لها والكشف عن المرض التى تعانى منه ومتابعة الجمهور ومحبي الفنانه .

وأكد مصدر مقرب من الأسرة أن حالة أنغام تتحسن الآن وأن الوضع بات مطمئنًا واحسن من الوضع الاول للازمة متمنياً لها الشفاء والعودة لحياتها بشكل عاجل .

من ناحية أخرى ، في أول رد من شقيق المطربة أنغام ، أكد أنها بصحة جيدة وتتحسن باستمرار داخل المستشفى التي متواجده بها حاليا فى الوقت الحالى .

وقال خالد سليمان شقيق أنغام في تصريحاته لـ اى تى بالعربي إن شقيقته لم تعاني من شلل في الأمعاء كما صرح البعض.

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وأضاف خالد أن جميع أفراد عائلة أنغام كانوا معه على مدار الساعة في المستشفى ، متمنين له الشفاء العاجل.

والد انغام عن حالتها الصحية

وقال والد أنغام في تصريحات لـ اى تى بالعربي إن معظم الأخبار التي وردت عن حالة أنغام غير صحيحة وأنها مفقدتش الوعى كما صرح البعض ، وإن حالتها مستقرة ، وطلبت من جمهورها الدعاء لها من أجل الشفاء العاجل لها.

يذكر أن الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للفنانة أنغام قال في مقابلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث ، امس الأحد ، الوضع مطمئن للغاية ، وطلبت مني أنغام طمأنة المواطنين ، مضيفة أن الوضع يتحسن ، وقريبا ستعود لمعجبيها.

وأضاف الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للفنانة أنغام ، أن مسألة إصابة الفنانة أنغام بأورام سرطانية لا أساس لها من الصحة ، لافتًا إلى أن أنغام كانت تعاني من مشكلة صحية وأنه تم إجراء عملية جراحية لها ، وهو حاليًا في فترة ما بعد العملية.

موعد خروج انغام من المستشفى في غضون أيام قليلة

وقال الدكتور أكرم العدوي طبيب أنغام المعالج إنه خلال أيام قليلة وستخرج الفنانة من المستشفى خاصة أن الأمعاء بدأت تعمل. ويشار انه قد تعرضت الفنانة أنغام لأزمة صحية طارئة ، بحسب البيان الصادر عن إدارة شركتها ، حيث جاء في البيان:

الفنانة أنغام تعرضت لمشكلة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبرى أدت إلى تعرض الفنانة أنغام إلى أزمة صحية طارئة إلى المضاعفات التي استدعت احتجازها في المستشفى ، ولا تزال في المستشفى حاليا تحت إشراف طبي والرعاية الطبية حتى الآن .