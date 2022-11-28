لعشاق المسلل التركي وادي الذئاب.. مراد علمدار يعلن عن جزء جديد بهذا التاريخ!!

أعلن الفنان التركي نجاتي شاشماز الشهير في العالم العربي بـ “مراد علمدار” عن بشرى بخصوص مسلسل وادي الذئاب التركي.

وأوضح شاشماز خلال مقابلة تلفزيونية رصدتها منصة تريند عن استعداده لإنتاج جزء جديد من المسلسل الشهير.

ويأتي الإعلان عن عودة المسلسل من جديد بعد توقف عن إنتاج أجزاء جديدة منذ أكثر من 7 سنوات.

حيث وصل عدد أجزاء العمل إلى “10” مواسم، وكان ملازماً لأحداث سياسية تخص تركيا والمنطقة بشكل خاص.

ولم يفصح الفنان التركي عن أية تفاصيل أخرى حول الأحداث الذي سيتناولها الجزء الجديد من العمل.

في حين أشارت التوقعات إلى أن العمل سيتعمق أكثر في أحداث الحرب السورية وتداعياتها في تركيا.

وبحسب التوقعات سيتطرق الجزء الجديد إلى ذكر أسباب التدخل التركي في سوريا والعمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية هناك.

حيث انتهى الجزء الأخير من المسلسل بدخول فرقة مراد علمدار إلى سوريا وتنفيذ عدة عمليات ضد تنظيم داعش في سوريا.ورأى الكثيرون أن العمل سيتطرق إلى الحديث عن

ورأى الكثيرون أن العمل سيتطرق إلى الحديث عن محاولة الانقلاب الفاشلة، والعديد من الأحداث الداخلية والإقليمية.

ويحمل الجزء الجديد من المسلسل اسم “وادي الذئاب – الفوضى”، وسيعرض في شهر يناير من العام المقبل 2023.يذكر أن المسلسل قد بدأ عام 2003م في تركيا وبدأ عرضه مدبلجاً على قناة أبو ظبي عام 2008، للتواصل الأجزاء فيما بعد حتى عام 2014.

ويعد وادي الذئاب واحداً من أكثر الأعمال التركية المدبلجة متابعة في العالم العربي، من بين مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التركية.كما وربط البعض بين الاجتماع الأخير الذي جرى قبل مدة في إسطنبول بين الفنان السوري سامر المصري والتركي نجاتي شاشماز.

مما دفع الكثيرون إلى الاعتقاد بدخول وجوه عربية وخاصة من الممثلين السوريين لأسرة عمل مسلسل “وادي الذئاب”.