بقميص شفاف نسائي.. جدل واسع على السوشيال ميديا بسبب مافعله ويجز

أثار مغني الراب "ويجز" جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بارتدائه قميصًا نسائيًا شفافًا، أثناء حضوره حفل عشاء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "فلانتينو".

وونشر ويجز صوراً له وهو يرتدي هذا القميص عبر خاصية "ستوري" بحسابه على موقع "انستجرام".

ووفقاً لموقع "إرم نيوز"، فإن هذا القميص الشفاف يبلغ ثمنه 120 ألف جنيه مصري (4800 دولار) ومطرز بالتل والخرز الأسود اللامع.

وأشار الموقع إلى أن دار أزياء شهيرة طرحت هذا القميص ضمن تشكيلة خريف 2022، ووضعته بقسمي الرجال والنساء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ويجز الجدل بسبب ملابسه الغريبة، ففي مارس الماضي أثار مغني الراب جدلاً كبيرًا بارتدائه ملابس من ماركة "فالنتينو" أيضا، اعتبرها الجمهور غريبة، ما عرَّضه لموجة كبيرة من الانتقادات.