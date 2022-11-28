بدت أكثر شبابًا وجمالاً.. وفاء سالم تبهر السوشيال ميديا بعد تجميل تشوهات وجهها (صور)

نصدرت الفنانة وفاء سالم، تريند مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول صور لها بدت خلالها بشكل أكثر شبابًا، بعد عمليات التصحيح التي خضعت لها إثر إصابتها بتشوهات في وجهها نتيجة عملية تجميل سابقة.

واتجهت وفاء سالم إلى الدكتور سمير غرابة، استشاري جراحات التجميل، الذي قال عبر حسابه على "تيك توك"، أنه قام بإجراء جراحة دقيقة وصعبة بالوجه، كما أنها تعد من الجراحات المعقدة، وكانت عبارة عن إزالة مواد دائمة من الوجه، وإزالة الخيوط، وصديد معقم "لا يحتوي على بكتيريا".

وتابع استشاري جراحات التجميل، أنه قام بعمل ترميم الأنسجة العميقة في الرقبة والوجه، وشد عميق ممتد من الوجه إلى الرقبة، متمنيًا للفنانة الصحة والسعادة.

يذكر أن وفاء سالم كشفت عن تفاصيل معاناتها بعد خضوعها لعملية جراحية؛ أدت لتشوهات في وجهها، وخرجت وفاء سالم في فيديو لايف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي Facebook قائلة: "الحمد لله على كل حاجة بتحصل في حياتنا قبل العملية كنت نفسيًا مش مبسوطة، كان عندي محقون خد، وحقن في آثار العملية لسة موجودة ولسة فيه ورم".

وأضافت: "الجرح كان فوق الحاجب والدكتور فتح وكان فيه صديد واصل للمخ والشبكية والدكتور صوره فيديو وكان عندي خد أكبر من خد، فكنت بضايق أنا مبحبش أكون مش أنا، مش معناه إني ضد التجميل، التجميل معمول لخدمة الجمال، يحاول يخلي الإنسان شكله طبيعي".

وذكرت: "شوفت وشوش بلاستيكية وعمري ما طلبتها، الإحساس بيقل ويخفت لما الإنسان ميبقاش على راحته وأنا عايزة ملامحي زي ما هي زي ما انتوا حبتوني، فيه أعمال قدمتها مكنتش راضية عنها، لأني مكنتش حاسة الإحساس الطبيعي، فبلاقي التعبير ضعيف وناقص".

وتابعت وفاء سالم: "لو ربنا قدر واشتغلت في الفن تاني، مبدورش أكون صغيرة، أنا في النهاية ماما وابني كبير، مش بخبي عنه حاجة، لما عملت العملية ابني كان معايا خطوة بخطوة لو فيه حاجة غلط مكنش هيوافق، ابني ساعدني أتخطى مرحلة صعبة في حياتي".