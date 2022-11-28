بعد نجاح حفلتها في مصر.. نانسي عجرم توجه رسالة هامة لجمهورها.. شاهد ماذا قالت

نشرت الفنانة نانسى عجرم، مجموعة صور من حفلها الأخير بمصر، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .

وظهرت نانسى عجرم، بإطلالة شبابية أنيقة ووجهت الشكر لجمهورها، قائلة :" مصر تجعلنى أشعر بالامتنان".

وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم احتفالية ضخمة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بحضور الآلاف من جمهورها.

وظهرت نانسى عجرم فى بداية الحفل بصحبة مدير أعمالها، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح بدأت الغناء بـ "ما تيجى هنا وانا أحبك"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وبعدها قدمت نانسى عجرم مجموعة من أشهر أغنياتها منها "مين ده اللى نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات" و"إنت مصرى" و"خطير" التى سبق وقدمتها مع مروان بابلو، بالإضافة إلى احدث أغنياتها "صح صح" و"علشانك".

وكانت الفنانة نانسى عجرم، قد طرحت فيديو كليب أغنيتها "علشانك"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا.

وصدرت أغنية "صح صح" فى شهر يوليو 2022 على المنصات الرقمية، وهى كلمات الشاعر أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد، وتوزيع موسيقى للعالمى "مارشميلو".