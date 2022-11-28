أبويا سجلي مشاهدي الساخنة.. إلهام شاهين تكشف مـوقـفًا محرجًا مع والدها في بداية مشوارها الفني

شفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، عن علاقتها بوالدها الذي كان يـ ـرفـ ـض فكرة اتجاهها إلى دخولها مجال الفن والتمثيل.

وقالت إلهام خلال لقاء في برنامج “السيرة” عبر قناة dmc المصرية، إن والدها كان يرفـ ـض فكرة دخولها مجال الفن والتمثيل، لافتة إلى أن الخطوة كانت سببا في خـ ـراب حياة والدتها ووالدها.

وحكت أنها كانت تصور فيلما ولم تخـبره وأقنعته أنها تذهب إلى المعهد، إلى أن كان عليها السفر إلى الإسكندرية للتصوير وقتها عرف والدها ورفــض فصممت على الذهاب، وقررت والدتها أن تسافر معها ولا تتــركها لأنها كانت في عمر 17 عاما، فغـ ـضب والدها وتركهم.

وأضافت الفنانة المصرية أن والدها ذهب وتزوج وأنجب ولد لكنها لا تعرف عنه أي شيء وعندما قابلته شعرت أنه شخص غر يب عنها، موضحة أنه “لم يطـ ـلق والدتها وكان يزورهم من الحين للآخـ ـر”.

وعن مواجهتها معه قالت إنها في يوم اتصلت به وأخبرته أنها ستزوره، وبعد ما ذهبت إليه “قام وشغل التلفزيون وكان قد جمع لها بعض المشاهد منها وهي ترتدي مايوه و ملابس نــوم وترقص، وقال لها “أنا مكسـ ـوفلك” فصمتت ولم ترد ثم غضـ ـبت وتر كته”.

وأكدت إلهام إنها كانت تتمنى أن يسـ ـامحها والدها وتمنت أن يقول لها هذه الكلمة قبل وفاته، لأنها كانت تحبه كثيرا وأخذت من شخصيته الكثير، لكن هذا لم يحدث ولم يقولها لها إلى أن مـ ـات.