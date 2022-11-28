مريام فارس تحتفل بفوز المغرب بهذه الطريقة المثيرة.. شاهد

بفوز المنتخب المغربي على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

كتبت ميريام عبر حسابها علي تويتر “فوز ‎المنتخب المغربي اليوم فخر جديد لكلّ الشعوب العربيّة”.

يأتي هذا بعدما أعلن الإتّحاد الدوليّ لكرة القدم (فيفا FIFA) عن إصدار الأغنية المُنفردة الجديدة “Tukoh Taka” في الثامن عشر من نوفمبر 2022، والتي جمعت ثلاث نجوم عالميّين من حول العالم – نيكي ميناج Nicki Minaj، مالوما Maluma، ميريام_فارس، الذين يُوحّدون ثقافاتهم المُتنوّعة من خلال أغنية جماهيريّة من إنتاج Universal Arabic Music.

أغنية “Tukoh Taka” هي الأغنية الرسميّة لمهرجان فيفا الرسميّ للمُشجّعينFIFA FAN FESTIVA وهي مُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقيّة الرسميّة الخاصّة بكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

تدخل أغنية “Tukoh Taka” تاريخ الموسيقى لكونها “أوّل أغنية خاصّة بكأس العالم تجمع اللغات الإنجليزيّة والإسبانيّة والعربيّة”.

وهي أغنية عابرة للقارّات تُترجم تعاوناً مُميّزاً جداً بين كلّ من النجوم Nicki Minaj و Maluma وميريام فارس، الذين يُغنّون معاً بهدف جمع المُعجبين من كافّة أنحاء العالم للإحتفال سوياً. “Tukoh Taka” تجمع ثقافات مُتعدّدة ما يجعلها أغنية عالميّة بإمتياز.