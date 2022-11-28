بين أحضان أوسم ممثل تركي.. ابنة هيفاء وهبي تصدم الجميع بظهور جديد وفاضح

نشرت الفاشينيستا زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، جمعتها مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.

وعلقت زينب فياض على الصورة بالقول: بقلاوتين الكويت جمعتنا.

يذكر أن لاعلاقة تجمع بين هيفاء وابنتها زينب، وذلك بسبب طلاق هيفاء وعملها في مجال الفن والتخلي عنها، ماجعل زينب التي تربت في كنف والدها ترفض أي مبادرة للصلح مع والدتها، رغم زواجها وإنجابها لطفلتين (دانييلا ورهف)، وحرمت والدتها من رؤية حفيدتيها، رغم أن كثيرين يرجحون سبب شهرتها لكونها ابنة الديفا هيفاء وهبي.