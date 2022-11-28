جمالها الساحر فاق التوقعات.. أول ظهور لشقيقة ياسمين صبري (صور)

فاجأت والدة الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها ونشرت أول صورة لها مع ابنتها نرمين شقيقة ياسمين التي لم تظهر من قبل أمام الجمهور.

علقت والدة ياسمين على الصورة قائلة: مع ابنتي الجميلة نرمين، ويعد ذلك أول ظهور لشقيقة ياسمين صبري، نيرمين والتى تفكر فى خوض تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، اوضحت النجمة ياسمين صبري، في بيان صحافي، حقيقة الصورة المتداولة والتي يزعم البعض انها ابنتها.

وقالت ياسمين صبري: “الصورة كانت في مسلسل فرصة تانية، والفتاة الصغيرة كانت تجسد ابنه هبة مجدي وكانت هذة الصورة في كواليس المسلسل”.

وتابعت: “أنا لم أنجب حتى الآن؛ وبالتأكيد لو حدث ذلك سيعلم الجميع فليس لدي ما أخفية”.

ووجه أحد متابعي ياسمين، على إنستجرام، سؤالا لها، جاء فيه: “ليكي أدوار في مسلسلات رمضان 2023؟”، لترد قائلة: “أيوة إن شاء الله”.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في دراما رمضان 2020.مسلسل “فرصة تانية” بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.