بالصور.. عبير صبري تضج اثارة وأنوثة في اخر اطلالة لها..شاهد

لفتت الفنّانة المصرية عبير صبري انظار متابعيها، خلال مشاركتها مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات تطبيق "الانستجرام".

وينت الفنّانة بإرتدائها افارهول باللون الذهبي الذي طغى على جمالها، كما وضعت مكياجاً مناسباً لاطلالتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.

وتفاعل متابعوا الفنّانة عبير صبري على الصور الجريئة التي شاركتها مع جمهورها الذين عبروا لها عن مدى إعجابهم بإطلالتها.

على الصعيد الفني انضمت الفنانة عبير صبري مؤخراً لفريق عمل مسلسل "جميلة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان المقبل، حيث سيُعرض العمل عبر عدة شاشات، وفق اتفاق المنتج جمال العدل مع المحطات المصرية والعربية.