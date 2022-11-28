لهذا السبب الصادم.. رونالدو يتسبب بطرد طالب من مدرسته!!

تعرض طالب بريطاني، يبلغ من العمر 12 عاماً، للطرد من مدرسة "Sirius Academy West"، في مدينة هول البريطانية، بسبب قصة شعره المستوحاة من تسريحة شعر لاعب البرازيلي المفضل، رونالدو نازريو.

وأشار موقع مترو البريطاني، ان إدارة المدرسة أعادت الطالب "ألفي رانسوم"إلى المنزل، لخرقه قواعد المدرسة، وسياستها التي تنص في تعليماتها، على أن تكون تسريحات الشعر مناسبة وغير متطرفة، او ملونة بألوان غير طبيعية.

وأعربت والدته إيما، عن غضبها لمنع نجلها الذهاب إلى المدرسة، مؤكدة انها لا ترغب في قص شعره لتعلقه بهذه التسريحة الخاصة بلاعبه المفضل، ووصفت تصرف المدرسة بالسخيف، لأن قصة شعر ابنها لن تؤثر على سلوكه وتعليمه، منتقدة تشدد المدرسة الغير مبرر، مشيرة إلى رفضها إجبار نجلها لحلق رأسه بالكامل، لأن هذا سيؤثر عليه سلبا.

وفي الوقت ذاته تدرك الأم أهمية عودة نجلها إلى المدرسة، التي رفضت استقباله الا عندما يحلق شعره.

وأشارت ايما، ان نجلها رانسوم توسل لها حتى تحلق راسه، كتسريحة اللاعب البرازيلي، التي ظهر فيها في نهائي كأس العالم 2002، والتي تتميز بقصة الشعر بنصف دائرة في مقدمة رأسه، وجاء طلبه بالتزامن مع انطلاق كأس العالم في قطر.