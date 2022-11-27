بطريقة استثنائية.. الفنانة لطيفة تذهل الجمهور وتحتفل بفوز المنتخب المغربي!!

احتفلت الفنانة لطيفة بفوز المنتخب المغربي على منتخب بلجيكا الذي فاز بهدفين نظيفين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

▪︎لطيفة تحتفل بفوز المنتخب المغربي

ونشرت الفنانة لطيفة مقطع من فيديو لها وهي تغني للمغرب وعليه صورة العلم المغربي، وعلقت على هذا الفيديو قائلًا:"مبروك لحبايبنا المغاربة شرفتونا.. برافو والف الف مبروك".

▪︎أغنية مربوحة

وفي سياق آخر، طرحت لطيفة مؤخرًا أغنية جديدة حملت عنوان "مربوحة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”،و الأغنية قد أهدتها للمنتخبات العربية المشاركة فى كأس العالم الذي قد انطلق بدولة قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

▪︎تفاصيل الأغنية وأغنية "مربوحة" تم تصويرها في دبي خلال الأيام الماضية، وهي من كلمات وألحان حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيمي.

▪︎لطيفة تعبر عن اعتزازها بمصر

وأعربت لطيفة مؤخرًا عن حبها الشديد واعتزازها بمصر، حيث قالت في تصريحات لها أن كل ما تفعله لمصر واجب عليها، فمصر منحتها الكثير، مُضيفة: "بعمل ما أفعله من قلبي، وأنا مبهورة وسعيدة وفرحانة وأقول لكل مصري افتخر ببلدك وما يحدث بها، وأنا عايشة في مصر من 30 سنة واللى بشوفه هذه الأيام لم أره من قبل، لما بغيب أسبوعين عن مصر وأرجع أجد تغييرات كثيرة مثل المحاور والكبارى والمونوريل كلها حاجات تفرح، وتحيا مصر جدًا".

▪︎آخر ألبومات لطيفة

وطرحت لطيفة مؤخرًا ميني ألبوم بعنوان "لطيفة 2022"، وقد ضم ستة أغاني، منهما ثلاثة أغاني باللهجة المصرية، وأغنيتين باللهجة العراقية، وأغنية باللهجة التونسية، وقامت الفنانة التونسية لطيفة بتصويرهم على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني المقيم بكندا شريف ترحيمي، والألبوم من توزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.