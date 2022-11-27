ياسمين صبري تضج انوثة في أحدث ظهور لها.. والجمهور خصرك صاروخ (صور)

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".وظهرت صبري، في الصور داخل "يخت" وسط البحر، خلال تواجدها في دولة قطر.وعلقت ياسمين، على الصور قائلة: "عظيم للأبد".وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "رائعة، إيه الجمال ده، أميرة، الشياكة، حلوة أوي، قمر ياسمينا، حبيبتي، الشمس والقمر في صورة واحدة، سكر، كمية الجمال".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية".



https://www.instagram.com/yasmine_sabri/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d7824b52-83ea-4205-b19e-e88ced9c18d6&ig_mid=5C3BC2CB-88FF-46B7-8285-CD685DBB0797

