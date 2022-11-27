ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل مرة اخرى بإطلالة هي الأجرأ.. شاهد كيف بدت!!

ظهرت لعام 2018 في المباراة التي جمعت بين منتخب بلادها ضد نظيره المغربي، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة انتقدها الكثير من المتابعين حيث وصفوها بغير المناسب لمباراة كرة قدم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة صور لإيفانا نول أثناء تواجدها في الاستاد لتشجيع فريقها الكرواتي ضمن مباريات كأس العالم المقيم في قطر 2022، حيث إنه من المعروف عنها أنها تحب كرة القدم ومن أكثر المشجعين لمنتخب بلادها.

▪︎إطلالة إيفانا نول الجريئة

وظهرت إيفانا نول في الصور بشكل جريء حيث استوحت إطلالتها من العلم الكرواتي ولفتت الأنظار بشكل كبير بسبب ضيق الفستان بشكل غير مناسب وكان الفستان طويلاً يحمل اللونين الأبيض والأحمر ومكشوف الصدر، وارتدت معه قبعة على الرأس.

وبسبب عدم مناسبة الفستان لمباراة كرة قدم اعتبره المتابعون لها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه صادم وجرى للغاية.

واعترضت ملكة جمال كرواتيا سابقاً على تلك القرارات ووصفت التنظيم بالفاشل وقالت إن بطاقة هيا الخاصة بتصريحات الدخول تأخرت على أصدقائها.

تمكن أسود أطلس من التعادل مع كرواتيا، وكانت من أمتع المباريات حيث استطاعت أن تقف في وجه المنتخب الكرواتي حصن منيع واقتنصت نقطة ذهبية من بطلة العالم في 2018.

وتعادل المنتخبين بنتيجة سلبية ولم يستطع نجوم كرواتيا لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريشيتش، من هز شباك المنتخب المغربي ليكسر المنتخب العربي سلسلة تسجيل الأهداف للمنتخب الكرواتي الذي سجل أهدافاً طوال ال12 مباراة خلال نهائيات كأس العالم.

وتضم المجموعة كلا من منتخب المغرب وكرواتيا وروسيا وكندا، ومن المقرر أن ينافس المغرب نظيره الروسي يوم الأحد في الجولة الثانية على ملعب الثمامة بينما تلتقي كرواتيا نظيرتها كندا في نفس اليوم على ملعب خليفة الدولي.

وصرح اللاعب المغربي يوسف النصيري أن المنتخب استطاع أن يخرج بنقطة إيجابية وهي الأهم أمام كرواتيا وأضاف أن منتخب بلاده يستطيع أن الصعود لدوري ال16 في بطولة كأس العالم.

وخلال تصريحاته لفضائية بي ان سبورت القطرية قال النصيري: "كنا ندرك صعوبة المواجهة أمام كرواتيا، حققنا الأهم وخرجنا بنقطة إيجابية".