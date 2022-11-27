بسنت شوقي تطل بجراءة غير مسبوقة رفقة زوجها الفنان محمد فراج وتتعرض لإنتقادات الجمهور - صور

انتشرت صور للفنانة بسنت شوقي من ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 والتي حرصت على الظهور فيها برفقه زوجها الفنان محمد فراج.

ظهرت بسنت شوقي بإطلالة جذابة فارتدت فستان طويل ذهبي لامع من تصميم RASARIO بفتحة صدر طويلة على شكل V ويصل سعر الفستان إلى 2555 دولار، أي ما يعادل 62 ألف جنيه مصري.

لم تكن بسنت شوقي أول من ترتدي هذا الفستان فظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا بنفس الفستان في يونيو الماضي، وذلك خلال حضورها احتفالية لدار Bulgari للأزياء والمجوهرات.

اعتمدت بسنت شوقي أن يكون شعرها مرفوع واختارت أن يكون المكياج ناعم حتي يوضح ملامحها فقط.

يذكر أن اخر أعمال بسنت شوقي مسلسل "دوبامين" الذي عرض عبر قناة سي بي سي وهو من نوعية المسلسلات المكونه من 15 حلقة

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ومنهم ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقى والمسلسل من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز

تدور أحداث المسلسل ما بين الإثارة والتشويق يتناول المسلسل المشاعر الإنسانية بشكل مختلف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش عالم السوشيال ميديا وتأثيره على حياة الناس وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.