بفستان ريش الطاؤوس.. درة تتألق بالإطلالة الأجمل على مستوى الوطن العربي - صور

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعه من الصور من أحدث جلسة تصوير لها.

ظهرت درة بإطلالة جذابة توضح جمالها فارتدت فستان أسود بذيل طويل شفاف يشبه ريش الطاووس، وأكمام شفافة واعتمدت درة أن يكون شعرها مرفوع ووضعت مكياج ناعم حتي يوضح جمالها الطبيعي.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعي درة وأضافوا العديد من التعليقات.

الجدير بالذكر أنه يعرض الان للفنانة درة فيلم جداران وذلك عبر منصة Watch iT والمسلسل من نوعية السيكودراما والرعب الاجتماعي، وتجسد "درة" فيه شخصية مريضة نفسيا تعاني من الاكتئاب الشديد بسبب أزمة تمر بها.

شارك البطولة مع الفنانة درة عدد من النجوم ومنهم نيكولا معوض، وأحمد بدير، وفراس سعيد، وهند عبد الحليم، وحنان سليمان. والفيلم من إخراج محمد بركة، وقصة ياسر صلاح، وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإنتاج سيني برو

تدور أحداث الفيلم حول أن تضطر ليلى الى الإنتقال الى منزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمه تخص هذا البيت.