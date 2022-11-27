أصالة تشارك صورة دافئة مع عائلتها بالثوب السعودي.. والجمهور يتفاعل معها بشكل واسع - صورة

خطفت أسرة الفنانة السورية "أصالة" الأنظار، بعد ارتدائها الثوب السعودي، خلال حفلها الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة على مسرح "محمد عبده" ضمن موسم الرياض.

لازال حفل الفنانة أصالة الذي حمل عنوان "ليلة أصالة" يتصدر الترند وحديث الجمهور على السوشيال ميديا، وخطفت أسرة أصالة الأنظار بعد ارتدائها الثوب السعودي.

وفي التفاصيل، شارك خالد الذهبي ابن أصالة والمعروف بـ(لودي) صورة من كواليس الحفل أظهرته هو وخالة أنس نصري وزوج أصالة فائق حسن وأخوته آدم وعلي بالثوب السعودي.

بدورها، علقت أصالة على ما ارتداه أبناؤها ورحبت بهم خلال حفلها قائلة "اليوم معانا أدومي وعلوش وأنوس وشامية ولودي وحمودي (آدم وعلي وشقيقها أنس وشام أبنتها ومحمد زوج ابنتها) ، بس بدي منكم تشوفوا نظرة على أدومي بالجلابية لتعتذر وتقول "دشداشة" بعد أن صلحها لها أحد الحاضرين، مضيفة "هلا بالثوب.. هلا بالربع".

ومن المفاجآت التي شهدتها "ليلة أصالة" هي غنائها لأغنية "قصص الشعوب" مع شقيقها أنس الذي أطلّ معها على المسرح، مرتديًا الزيّ السعودي.

وقبل أن تبدأ أصالة بالغناء قالت إن هذه الأغنية سبق وقدمتها مع والدها الراحل عندما كانت طفلة.