إطلالتها المثيرة جننت الجهور.. مي عمر تتألق بالأحمر القصير في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة من أحدث ظهور لها.

ظهرت مي عمر بإطلالة جذابة فارتدت فستان أحمر قصير بأكمام وأعتمدت أن يكون شعرها منسدلا واختارت أن يكون المكياج ناعم يوضح ملامحها فقط.

نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول أناقتها وظهورها المميز.

الجدير بالذكر أنه يعرض حاليا للفنانة مي عمر فيلم تحت تهديد السلاح في دور العرض السينمائي.

شارك البطولة بجانب الفنانة مي عمر عددمن النجوم ومنهم حسن الرداد وبيومي فؤاد وفتحي عبد الوهاب وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي

تدور احداث الفيلم حول رجل أعمل يدعي خالد ،يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات.

تستعد الفنانة مي عمر أيضا لعرض فيلمها الجديد بضع ساعات في يوم واحد المتوقع عرضه في الفترة القادمه.

شارك مي عمرعدد كبير من النجوم البطولة ومنهم محمد الشرنوبي،مايان السيد , هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، ناهد السباعي، أسماء جلال، والفيلم من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.